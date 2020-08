Kultur : Ralf Kramp begeistert am Lieserufer

Wittlich (red) Nach einem ersten Probelauf mit einer „geschlossenen“ Open-Air Lesung mit Juni, die das Publikum begeisterte, wurde im Kulturamt der Stadt Wittlich nach einem kleinen Ausgleich für die abgesagte Säubrennerkirmes 2020 gesucht.

Kramp gelingt es, beim Leser Empathie für den Mörder oder die Mörderin seiner häufig satirischen Krimis zu erwecken. Mit Einfühlungsvermögen skizziert er in wenigen Worten die gepeinigte Seele und das elende Schicksal seiner Protagonisten, die eigentlich gar keine andere Wahl haben, als zu morden. Manche Stories sind in Balladenform verfasst, ein bisschen musste das Publikum an Loriots Gedicht „Advent“ denken, wo so herrlich logisch erklärt wird, warum die Gattin des Försters diesen töten musste: „Er war ihr bei des Heimes Pflege / seit langer Zeit schon sehr im Wege“.