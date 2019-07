Landwirtschaftspreis : Wo der Melkstand eine Schaukel hat

Wittlich-Bombogen Der CeresAward ist die höchste landwirtschaftliche Auszeichnung im deutschsprachigen Raum. Die Wittlicherin Magdalena Zelder ist unter den besten drei Kandidaten in der Kategorie Jungbauern. Ein Besuch mit der Jury auf dem Berlingerhof.

Magdalena Zelder steht vor dem Hühnergehege und streicht behutsam über ihren Bauch, in dem gerade ihr drittes Kind heranwächst. Einen Bauernhof mit rund 105 Hektar Land zu bewirtschaften ist bereits ohne Kinder eine Herausforderung, doch die 31-Jährige meistert diese Aufgabe gemeinsam mit ihrem Mann Christoph und ihren beiden Kindern jeden Tag. Das erkennt man unter anderem an der Kleinkindschaukel im Melkstand.

Im Jahr 2013 haben sie den Hof in Wittlich-Bombogen mitsamt der Technik, der Milchviehherde und der Nachzuchttiere gekauft. Seitdem haben sie die Zahl ihrer Milchkühe von 48 auf 90 Tiere beinahe verdoppelt, die Nachzuchtherde besteht heute aus weiteren 90 Kühen. Die Milchleistung des Stalls hat sich im Durchschnitt von 5500 Litern auf 9500 Liter pro rund einem Jahr gesteigert.

Info Die Details zum CeresAward 2019 Den Namen hat der CeresAward von Ceres, der römischen Göttin des Ackerbaus, der Fruchtbarkeit, des Wachsens und Gedeihens. Partner sind: Agentur für Erneuerbare Energien (AEE), Bund der Deutschen Landjugend (BDL), Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter (ADR), Deutscher Bauernverband (DBV), Deutscher LandFrauenverband (dlv), Deutscher Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfung (DLQ) sowie Verband der Landwirtschaftskammern (VLK). Diese Organisationen stellen zudem Juroren in den Wettbewerbskategorien. Schirmherr ist Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands (DBV). Die Gewinner werden bei der Nacht der Landwirtschaft am 16. Oktober in Berlin bekanntgegeben. Den Siegern winkt ein Preisgeld in fünfstelliger Höhe. Neben den Gewinnern in den einzelnen Kategorien wird auch der „Landwirt des Jahres“ gekürt.

Nun ist die Landwirtin für den CeresAward nominiert. Dabei geht es um den Titel „Landwirt des Jahres“ und den Sieg in verschiedenen Kategorien. Die Wittlicherin tritt in der Kategorie Jungbauern an. Vorgestellt wird sie in der Infobroschüre zum Wettbewerb als „Die Existenzgründerin“.

Als die Jury Bombogen besucht, ist es knapp 40 Grad heiß. Magdalena Zelder und ihr Mann Christoph führen die Experten trotzdem über den Hof. Angereist sind Dagmar Deutsch von der Medienmarke agrarheute, Mara Walz vom Bund der Deutschen Landjugend und Jens Steinhardt von der Firma Mitas, die Landwirtschaftsreifen herstellt. Bei dem Rundgang geht es durch Kuh- und Kälbchenställe, vorbei an den mobilen Hühnerställen, dann einen kleinen Abstecher in den Hofladen und zum Schluss an die Grünschnittstelle. 720 Hühner halten die Zelders auf dem Hof in drei Mobilställen. Zwei davon haben sie selbst gebaut.

Im Hofladen werden Fleisch, Eier, Milch und Eiernudeln angeboten – alles vom Berlingerhof. Auch Betriebe aus der Nachbarschaft bieten dort ihre Produkte an. Die Eier liefern die Zelders außerdem auch an Kitas und Hotels in der Umgebung. Einen Milchautomaten gibt es auf dem Hof auch. Magdalena Zelder erklärt: „Wir haben hier ab und zu auch Aktionen, zum Beispiel wenn wir ein Tier schlachten – dann können sich die Kunden über die Aktionswand hier im Laden etwas davon reservieren lassen. Rund 75 Prozent davon läuft aber mittlerweile über Social Media.“

Und auch wenn die Digitalisierung einige Vorteile bringt, so haben sich die Zelders zum Beispiel von ihrem Melkroboter bereits wieder verabschiedet. Magdalena Zelder: „Der Roboter nimmt eben keine Rücksicht darauf, ob du gerade im Kino sitzt, schläfst, oder heiratest – er kann sich immer plötzlich melden, und dann muss man nachsehen, was das Problem ist. Und außerdem ist es uns lieber, wenn wir unsere Kühe zum Melken einfach zwei Mal am Tag sehen.“

Wie genau die Jury die Entscheidung zwischen den drei Finalisten der Jungbauern trifft, verrät sie nicht. Aber die Mitglieder erzählen von einigen Kriterien. „Manche Jungbauern entwickeln zum Beispiel einen neuen Betriebszweig auf ihrem Hof. Hier ist es eben ein kompletter Betrieb“, sagt Dagmar Deutsch. „Ein weiteres Kriterium ist die Ausbildung der jeweiligen Bewerber.“ Mara Walz ergänzt: „Wir achten unter anderem darauf, wie viel Zukunftspotenzial das Konzept hat, das die Jungbauern verfolgen. Und zum Beispiel auch auf die Work-Life-Balance.“

Magdalena Zelders Konkurrenten in der Kategorie Jungbauern heißen Hendrik Wolper und Axel Roth. Der 25-jährige Hendrik Wolper beschäftigt sich im elterlichen Betrieb in Einbeck-Salzderhelden (Niedersachsen) hauptsächlich mit Hühnern und deren Mobilställen. Axel Roth aus Coburg ist 23 Jahre alt und feilt im Familienbetrieb an dem seit kurzem dort eingeführten automatischen Melksystem.

