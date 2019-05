Jubiläum : Wittlicher feiern Städtepartnerschaft

Wittlich Leider fallen die für 31. Mai bis 2. Juni geplanten Schlagertage aus (der TV berichtete). Die ursprünglich in die Schlagertage eingebetteten Jubiläumsfeierlichkeiten mit den Partnerstädten der Stadt Wittlich finden dennoch statt.

Der Festakt zum 40. Jubiläum mit der Partnerstadt Brunoy und zum 60. Jubiläum mit der Partnerstadt Boxtel findet am Samstag, 1. Juni um 14.30 Uhr auf dem Marktplatz in Wittlich statt. Musikalisch umrahmt wird der Festakt vom Blasorchester Wittlich 1921 und den Straßenmusikern „De Kromploegers“ aus der Partnerstadt Boxtel. Außerdem findet ein offenes Singen auf dem Marktplatz statt. Am Sonntag, 2. Juni, wird dann das 50. Jubiläum der Eingemeindung der Stadtteile Wittlichs gefeiert. Die Feierlichkeiten hierzu beginnen mit einem Festakt um 11 Uhr im Stadtteil Bombogen im Rahmen des dortigen Musikfestes.