Ferienfreizeit : Wittlicher Ferienakademie mit neuem Konzept

Wittlich Seit drei Jahrzehnten bietet der Kinderschutzbund Bernkastel-Wittlich kostengünstige Ferienprogramme für Hunderte von Kindern an. Dies erfordert einen großen Einsatz an Ehrenamtlichen, die mitmachen, aber auch verlässliche Spenden, um niemanden finanziell ausschließen zu müssen.

Um möglichst vielen Kindern die Teilnahme zu ermöglichen, hat der Träger das Konzept bis zum Umzug in den Neubau vorübergehend umgestellt. Das bewährte Sommerferienprogramm mit vielen Workshops findet in den ersten drei Ferienwochen statt. Neu: Die Kinder können nur einmal für eine Komplettwoche angemeldet werden, eine tageweise Anmeldung ist nicht möglich. Die Betreuungszeiten gehen von 7.30 bis 14 Uhr, Frühstück, kleiner Mittags-Snack, Eintritte und Materialkosten sind im Beitrag von 70 Euro pro Woche eingeschlossen. Wenn Erwachsene Interesse haben, das Ferienprogramm ehrenamtlich oder durch Spende zu unterstützen, freut sich das Team über einen Anruf unter Telefon 06571/2110. Für Vereinsmitglieder ist eine Voranmeldung ab dem 7. April möglich. In Kooperation mit dem Haus der Jugend Wittlich werden weitere Angebote für ältere Kinder und Jugendliche vorbereitet.