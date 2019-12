Wittlich Beschließt der Wittlicher Stadtrat am Dienstagabend, was sich viele Wittlicher Freibadfreunde seit langer Zeit wünschen? Eine Alternativplanung zum Erhalt des Wittlicher Freibads im Rahmen der Sanierung des Vitelliusbades steht zur Diskussion.

Auf ein Neues: Wer dachte, die Planung für die Sanierung des Vitelliusbades sei abgeschlossen und die Bauarbeiten könnten im Frühjahr nach dem Ende der Hallenbadsaison beginnen, den wird die jüngste Entscheidung des Bauausschuss der Stadt Wittlich zum Thema Badsanierung herbe enttäuschen. Hingegen all die Freibadenthusiasten, die vor allem am Erhalt des Außenbeckens in seinen bestehenden Dimensionen interessiert sind, muss diese Neuigkeit freuen: Der Bauausschuss der Stadt Wittlich hat auf seiner zurückliegenden Sitzung im Stadthaus einstimmig für die Erstellung einer Alternativplanung zur Sanierung des Hallen- und Freibades gestimmt.

Das letzte Wort dazu hat jedoch nach wie vor der Stadtrat, der am Dienstagabend, 10. Dezember, um 18 Uhr in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge zu einer öffentlichen Sitzung zusammenkommt.

Im Rahmen einer alternativen Planung zum Erhalt des Freibades sei zunächst jedoch in einem „objektiven Gutachten“ zu untersuchen, ob die Kerne des Freibades noch tragen würden. Es müsse geprüft werden, so Pressesprecher Rainer Stöckicht, ob die Betonhülle unversehrt oder durch chemische Einflüsse wie Chloride beschädigt sei.

Krames: „Wir verlangen ja gar nicht mehr, als dass einmal abgeklärt wird, wie die Substanz des Freibades überhaupt aussieht. Es ist ja bislang fragwürdig, ob das Freibad überhaupt in einem sanierungswürdigen Zustand ist. Deshalb sind wir mit dem Ergebnis froh und hoffen, dass der Stadtrat gleichermaßen entscheidet.“ Die Freibadfreunde hoffen natürlich ebenso sehr, dass eine Alternativplanung zum Erhalt des Beckens auch zustandekommt, „und dass die Wirtschaftlichkeitsprüfung letztlich ergibt, dass wir das Freibad in voller Größe behalten können.“

Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg, wie auch nochmal Bürgermeister Rodenkirch in der Bauausschussitzung deutlich machte: „Das ganze Projekt wird jetzt natürlich länger dauern.“ Sobald eine Alternativplanung abgeschlossen sei und ein Entwurf vorliege, wolle man sich auch nochmal mit den Bürgern zusammensetzen, sagte Rodenkirch, und über die Planung diskutieren. zuletzt hatte die Stadt im September zu einer Bürgerinformationsveranstaltung ins Eventum eingeladen und den Dialog mit den Bürgern zum Thema Badsanierung gesucht (der TV berichtete). Sollte sich der Stadtrat am Dienstagabend für eine Alternativplanung entscheiden, wird diese natürlich nicht umsonst zu haben sein. „Hierfür sind honorarwirksame Wiederholungsleistungen der Vorentwurfs- und Entwurfsphase notwendig“, ist in der Sitzungsvorlage zu lesen. Veranschlagt sind derzeit für die Generalsanierung des Bads knapp 21 Millionen Euro. Eine Alternativplanung wird aber in jedem Fall teurer und das allein schon, weil sich damit der Baubeginn verzögert und die Baukosten jährlich um mehrere Prozent steigen.