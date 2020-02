Wittlich Keine guten Nachrichten für Wittlicher Freibad-Fans: Das Bad muss saniert werden. Und das kostet.

Die schlechte Nachricht: Alles, was sich über dem blanken Beton befindet wie Estrich, Fliesenkleber und die hellblauen Kacheln des Freibades sind laut Gutachter morsch. Die Auskleidung des Freibades hat demnach das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht. Es gibt Handlungsbedarf. Der Traum vieler Freibadfreunde, das große Becken könne ohne umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erhalten werden, scheint sich damit womöglich in Luft aufzulösen. Denn hinsichtlich der technischen Restnutzungsdauer der Freibadbecken kommt der Gutachter laut Aussage der Stadtverwaltung zum Ergebnis, „dass durch die umfangreichen Hohllagen in der Fliesenauskleidung und die dadurch entstandenen Schäden keine Restnutzungsdauer der Konstruktion mehr vorhanden ist“. Ohne eine Sanierung der Fliesen und Badauskleidung sei bei gleichbleibender Wasserintensität und Nutzung mittel- bis langfristig damit zu rechnen, dass die Dauerhaftigkeit des Betons beeinträchtigt werden könne.

Ergebnis Doch derzeit scheint der Beton, also die Wanne des Freibades, noch in Ordnung zu sein. „Im Bereich des Konstruktionsbetons ist die Dauerhaftigkeit aktuell langfristig nicht beeinträchtigt, sofern die Schäden in der Fliesenauskleidung zeitnah beseitigt werden“, sagt die Stadtverwaltung. Der Konstruktionsbeton stelle sich in den untersuchten Bereichen schadensfrei und dauerhaft dar und könne für eine mögliche Instandsetzung der Beckenauskleidung mit Fliesen, Folien oder Edelstahl verwendet werden.