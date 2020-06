Wittlicher Freibad : War die Alternativplanung für die Katz?

Wittlich/Salmtal Wittlichs Bürgermeister befürchtet, einen Handwerker zu finden, der auf den alten Beton des Wittlicher Freibades neue Fliesen lege und eine Garantie darauf gebe, werde schwierig. Der TV spricht mit einem Fachmann.

Würde eine Sanierung des Freibades also damit letztlich doch am Alter des Kosntruktionsbetons scheitern? Wenn man keinen Handwerker findet, der bereit wäre, auf dem alten Schwimmbadbeton neue Fliesen, Folie oder Edelstahlbecken zu montieren, weil das im Hinblick auf Garantieansprüche zu risikohaft wäre, dann hätte die Stadt Wittlich mit der Alternativplanung ein Jahr Zeit und Geld verloren, ohne auch nur einen Schritt vorangekommen zu sein. Kann das sein?

Fliesenleger Karl-Hans Rauen kleidete 1991 mit seinem Unternehmen aus Salmtal das Wittlicher Freibad komplett mit neuen Fliesen aus. Das sind jetzt knapp 30 Jahre her. Der 74-Jährige kennt also quasi jede Fliese und auch den Beton auf denen er und seine Mitarbeiter damals über Monate Fliese für Fliese legten. Rauen: „Der Beton war 1991 schon alt. Das große Schwimmerbecken wurde ja schon 1938, also vor dem Krieg, gebaut. Für dieses Alter sei der Beton jedoch 1991 noch in sehr guter Qualität gewesen, sagt der altgediente Fliesenleger. „Aber ewig hält auch Beton nicht. Es kommt darauf an, wie gut er durch Fliesen oder andere Materialien geschützt wird.“