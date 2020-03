Freizeit : Freibad wird fit für Sommer gemacht

Freibad Wittlich Winter 11.3.2020. Foto: TV/Petra Willems

Wittlich (will) Das Freibad in Wittlich wird fit für den Sommer gemacht. Derzeit reinigen die Badmitarbeiter die Becken und den Außenbereich, anschließend folgen Ausbesserungsarbeiten. In rund zwei Monaten wird das Bad wieder öffnen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Bauausschuss der Stadt am Dienstag, 17. März, (18 Uhr, Stadthaus) sollen die Kosten für die Sanierung des Bads oder für einen Neubau vorgestellt werden.