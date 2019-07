Kunst : Galerie zeigt zwei Künstlerinnen

Foto: Paul Hill. Foto: TV/Paul Hill

Wittlich (red) Großer Andrang herrschte in der Wittlicher Burgstraße, als Galerist Klaus Brendle die Gäste zur Vernissage in seiner Galerie begrüßte. In der Schau mit dem Titel „Schicht um Schicht“ treten Bildhauerkunst von Maria Hill (Burg/Mosel) und die Kunst der Collage von Christiane Stoll (Bad Kreuznach) in ein spannungsreiches Wechselspiel.

