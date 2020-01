Wittlicher Gefängnis : Wittlicher JVA wird eine der größten in Deutschland

Info

Seit mehr als 110 Jahren gibt es in Wittlich eine Justizvollzugsanstalt (JVA). Das denkmalgeschützte Gebäude stammt aus dem Jahr 1902. RAF-Terrorist Holger Meins starb 1974 in Wittlich in Haft. 2010 wurde der neue Verwaltungstrakt der JVA in Betrieb genommen, der Altbau steht seitdem weitgehend leer. Zwischen 2004 und 2009 ließ das Land zudem für 70 Millionen Euro einen Erweiterungsbau errichten. 2015 wurde das neue Wirtschaftsgebäude der JVA mit Küche, Metzgerei, Bäckerei und Wäscherei offiziell eingeweiht. Kosten: rund 23,5 Millionen Euro. Die Küche kann bis zu 1500 Menschen täglich versorgen. In der Bäckerei können monatlich 40 Tonnen Backwaren für alle Gefängnisse des Landes produziert werden. In der Wäscherei können bis zu 8,5 Tonnen Wäsche pro Tag gewaschen und gebügelt werden. Zudem gibt es in der JVA eine Schreinerei und eine Gärtnerei. Die JVA bildet zusammen mit der benachbarten Jugendstrafanstalt den größten Gefängniskomplex des Landes.