Freizeit : Wittlicher Genussmarkt findet wieder statt

Wittlich Nachdem am 11. Juli der Wittlicher Genussmarkt nach der Corona-Zwangspause wieder öffnen durfte, freuen sich die Standbetreiber und Händler auf den Genussmarkt am Samstag, 8. August, von 11 bis 16 Uhr.

Eine Vorverkostung an den Ständen ist laut der Corona-Verordnung nicht erlaubt. Die umliegenden Cafés und Bistros bieten Cocktails, alkoholfreie und alkoholische Getränke sowie Kaffee an.

Der Besuch auf dem Genussmarkt findet unter den Vorgaben des Schutz-

es gegen das Coronavirus statt. Das bedeutet, dass Besucher auf dem gesamten Marktplatz und dem Platz an der Lieser an diesem Tag einen Mund-Nasenschutz tragen müssen, an den Ein- und Ausgängen finden die Besucher Desinfektionsmittelspender. Die Mindestabstände sind einzuhalten, um die Kontakte und somit eine Infektionsmöglichkeit untereinander einzudämmen.