Wittlich Der Wittlicher Genussmarkt hatte im April Premiere. Sechs weitere folgten bis Oktober. Die Idee fanden die Händler zunächst alle super, aber nicht alle hatten die erhoffte Kundenfrequenz. Ein Gespräch mit allen Beteiligten soll Verbesserungen bringen.

Frische Produkte aus der Region anbieten, mit den Kunden ins Gespräch kommen, der Innenstadt Impulse geben und zum Treffpunkt werden. Das war das Ziel des Genussmarkts in Wittlich. Seit April fand er sieben Mal jeweils samstags statt. Rund 20 Stände waren dort mit verschiedensten Spezialitäten vertreten, wie beispielsweise Gewürze, Frischkäse, Bier, Brot, Essig, Wurst oder Spirituosen. Vieles konnte direkt an den Ständen probiert werden.

Die Idee ist bei einem Stammtisch des Alwinprojekts (der TV berichte mehrfach) entstanden. Hans Gelz ist Mitorganisator des Marktes, Inhaber eines Geschäfts in der Innenstadt und selbst mit einem Stand mit zuckerfreien Essigen, Öle, Gewürzen und Gin vertreten. Er berichtet: „Der Sinn des Ganzen ist ja, die Altstadt neu zu erleben, bummeln, probieren, Menschen treffen. Ich bin sehr zufrieden, denn es waren viele Kunden da, die das geschätzt und auch gekauft haben, aber es muss sich noch richtig durchsetzen.“ Es seien, so Gelz, neben Wittlichern viele Kunden von außerhalb gekommen. Wenn alle weiter daran arbeiteten, könne es sich zu einem echten Alleinstellungsmerkmal Wittlichs entwickeln.

Sehr zufrieden ist auch Sabine Enders, die bei allen sieben Genussmärkten mit Wildprodukten vertreten war. Sie sagt: „Die Leute waren begeistert, die Frequenz war in Ordnung und sie haben bewusst gekauft. Wir konnten Stammkunden gewinnen. Die Gastronomie am Marktplatz hat, glaube ich, profitiert, weil dort oft kein freier Platz mehr war. Wie es in der Innenstadt war, kann ich nicht bewerten.“ Im kommenden Jahr wäre sie beim Genussmarkt wieder dabei.