Bauen und Wohnen Als der Bagger kam, war das Graffito weg

Wittlich · Am Abriss eines alten Hauses führte in Wittlich kein Weg vorbei. Damit ist aber auch ein Graffito verschwunden, das die Stadt ein Stück weit bereichert hat. Leseraufruf: Wo sind graue Wände in Wittlich, die so verschönert werden könnten?

05.09.2024 , 06:32 Uhr

Foto: TV/Elmer Rinkel