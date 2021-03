Umwelt : Licht aus: Wittlicher sollen mitmachen

Wittlich Der Stadtverband Bündnis90/Die Grünen Wittlich lädt alle Bürger ein, sich an der „Earth Hour 2021“ des WWF (World Wide Fund For Nature) am 27. März von 20.30 bis 21.30 Uhr zu beteiligen.

In dieser Stunde schalten weltweit alle teilnehmenden Menschen, Firmen, Institutionen und Städte das Licht aus um auf die Anstrengungen für Klima-, Umwelt- und Artenschutz aufmerksam zu machen. Die katholische Pfarreiengemeinschaft Wittlich sowie die Verwaltung der Stadt Wittlich werden teilnehmen.

Seit 2007 ruft der WWF alljährlich zu dieser Aktion auf. In den vergangenen Jahren hab in unserer Region neben Privatpersonen und Unternehmen die Städte Trier, Koblenz, Birkenfeld und Gerolstein teilgenommen. Weltweit waren bekannte Gebäude wie Big Ben, das Brandenburger Tor, der Kölner Dom, die Basilika Kathedrale oder das Opernhaus in Sydney unbeleuchtet.