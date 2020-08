Religion : Wittlicher Hamd-Moschee ist wieder geöffnet

Wittlich (red) Zur Wiedereröffnung ihrer Moschee nach den Corona-Lockerungen freuten sich die Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) über den Besuch des Bürgermeisters der Stadt Wittlich Joachim Rodenkirch, der Pfarrerin Anne-Berit Fastenrath, der Vertreterin der jüdischen Gemeinde Taja Bakal und des Geschäftsführers des Emil-Frank-Instituts René Richtscheid.

Die Hamd-Moschee wird am 3. Oktober zum Tag der offenen Moscheen geöffnet sein. Desweiteren lädt die AMJ Wittlich für 2. Dezember, 18 Uhr, zum Vortrag „Wir alle gegen Rassismus“ in die Hamd-Moschee (Werkstraße 12, 54516 Wittlich-Wengerohr) ein. Anmeldung per E-Mail an zafar@t-online.de. Foto: Naveed Habib