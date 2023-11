Leerstand im Empfangsgebäude Sanierungsarbeiten am Wittlicher Hauptbahnhof: Das plant die Deutsche Bahn

Bis auf einen Schalter, an dem Bahnreisende Tickets kaufen können, herrscht im Empfangsgebäude am Wittlicher Hauptbahnhof gähnende Leere. Hinter staubigen und verschlossenen Glastüren liegen die Eingänge zur ehemaligen Bahnhofsgaststätte, die vor rund 15 Jahren geschlossen wurde. Im Gebäudeinneren sieht es abgesehen vom Kundenschalter nicht besonders einladend aus – um es zurückhaltend zu formulieren. In manche Ecken der Empfangshalle, wie beispielsweise in die neben dem Snackautomaten, sollte man gar nicht zu genau schauen. Die letzte Reinigung dürfte schon einige Wochen zurückliegen. Doch von außen hat sich was getan. Die Deutsche Bahn (DB) hat dem zweistöckigen Empfangsgebäude neue Fenster und Türen spendiert. Das gilt aber nicht für den in weiten Teilen leer stehenden Anbau, an dem der Putz abbröckelt und der ebenfalls einen frischen Anstrich und neue Fenster gebrauchen könnte.