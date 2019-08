Tourismus : Wittlicher Hoteliers fürchten City-Hotel

Mehr als nur kritisch stehen die Hoteliers (von links) Ute Engel (Haus Rotenberg), Nicole und Michael Braun (Hotel Vulcano Lindenhof) sowie Friedhelm Schneck (Gasthaus Schneck) dem geplanten City-Hotel in Wittlich gegenüber. Die Hoteliers René Fritzen (Hotel Well), Birgit Börner (Hotel Wittlicher-Hof) und Ioannis Tzanas (Hotel Deutsches Haus) waren beim TV-Gesprächstermin leider verhindert. Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich Die Wittlicher Hotelbetreiber sagen, ein weiterer Betrieb mit 120 Zimmern bedrohe ihre Existenz. Ihre Auslastung sei eh schon gering.

Mit den fortschreitenden Plänen für ein großes City-Hotel in der Wittlicher Innenstadt (der TV berichtete) sehen die etablierten Hoteliers der Säubrennerstadt ihr Ende nahen. Die Betreiber der sechs Wittlicher Hotels sagen, der Stadt Wittlich fehle ein Tourismus-Konzept. Bevor man ein weiteres Hotel in der Stadt baue, und damit die Bettenzahl verdoppele, solle man zunächst mal touristische Attraktionen schaffen. „Aber das würde die Stadt ja Geld kosten“, sagt Michael Braun, der zusammen mit seiner Frau Nicole in Wittlich das 4-Sterne-Hotel Vulcano Lindenhof betreibt. Man fühle sich vom Stadtrat vor vollendete Tatsachen gestellt, sagen Ute Engel und Jürgen Hörth vom Hotel Rotenberg.