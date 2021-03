Meinung : Lieferchaos verunsichert die Bürger oder: Zurück in die Zukunft

Die Lieferung und Vergabe von Impfterminen erinnert an den Spielfilm „Zurück in die Zukunft“

Ist der Impfstoff nun so rar, dass er genau auf den einzelnen Impfling abgezählt ausgeliefert werden muss oder gibt es da noch Luft nach oben? Betrachtet man das Gebinde, in dem gerade der begehrte Biontec-Wirkstoff geliefert wird - in Kartons zu 1170 Dosen - dann drängt sich der Eindruck auf, als sei der nun doch gar nicht so rar sondern eher ein Massengut. Bei einer so großen Menge ist es gewiss schwieriger den Impfstoff den einzelnen Impfzentren passgenau der dort gemeldeten Zahl an Impflingen zuzuordnen. Dann auch noch zu berechnen, wie es um die Zweitimpfung bestellt ist und deshalb wiederum die Zahl der Impflinge zu reduzieren... man fühlt sich fast schon im Spielfilm „Zurück in die Zukunft“.