Corona : Impfzentrum in Wittlich hat neue Öffnungszeiten

Impfzentrum in Wittlich hat neue Öffnungszeiten

Wittlich Das Impfzentrum in Wittlich (ehemaliges Hela-Gelände, Schloßstraße 31) in Wittlich hat seine Öffnungszeiten aktualisiert:

Es werden Erstimpfungen, Zweitimpfungen, die erste und die zweite Auffrischungsimpfung angeboten. Zur zweiten Auffrischungsimpfung sind jedoch nur Personen berechtigt, die in den Richtlinien der ständigen Impfkommission aufgelistet sind. Das sind: Menschen ab 70 Jahren, mit einem Mindestabstand von drei Monaten zur ersten Auffrischungsimpfung (dritte Impfung),· Immunsupprimierte Menschen, mit einem Mindestabstand von drei Monaten zur ersten Auffrischungsimpfung (dritte Impfung) unter Vorlage eines ärztlichen Attestes, Personen, die in Pflegeeinrichtungen leben, beziehungsweise von Pflegeeinrichtungen betreut werden, mit einem Mindestabstand von drei Monaten zur ersten Auffrischungsimpfung (dritte Impfung), unter Vorlage einer Bescheinigung der Pflegeeinrichtung, Personen, die in pflegerischen beziehungsweise medizinischen Berufen tätig sind, mit einem Mindestabstand von sechs Monaten zur ersten Auffrischungsimpfung (dritte Impfung), unter Vorlage einer Arbeitgeberbescheinigung