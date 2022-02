Veranstaltung : Marktwochenende in der Wittlicher Innenstadt

Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Wittlich Am ersten Märzwochenende wird die Wittlicher Innenstadt zum großen Marktplatz: Monatsmarkt, Wochenmarkt,Hamburger Hafenmarkt und Frühlingsmarkt sollen Besucher anlocken.

Bereits am Freitag, den 4. März, ist es wieder Zeit für den großen Monatsmarkt in Wittlich von 9 Uhr bis 18 Uhr auf dem Kurfürstenplatz und Ottensteinplatz mit mehr als 30 Händlern.

Parallel zum Monatsmarkt öffnet bereits am Freitag, 4.März ab 8 Uhr der Wittlicher Wochenmarkt am Platz an der Lieser. Bis 14.30 Uhr haben hier Besucher die Möglichkeit, frische Produkte von regionalen Erzeugern für den täglichen Bedarf zu erwerben.

Als weiteres Highlight öffnet der Hamburger Hafenmarkt von Freitag bis Sonntag seine zahlreichen Verkaufsstände. Ganz gleich, ob frisch belegte Fischbrötchen, der Genuss eines kühlen nordischen Bieres bei Livemusik in einer Hafentaverne oder leckere hanseatische Spezialitäten vom Grill der Hafenkantine: Das Flair des Hamburger Hafens liegt mit seinen Marktschreiern in der Wittlicher Luft. Darüber hinaus gibt es Blumen aus den Niederlanden, Flammlachs aus Finnland, internationale Antipasti an allen drei Tagen von 10 bis 19 Uhr.

Am Sonntag, 6. März, wird es noch einmal richtig bunt: Der Frühlingsmarkt öffnet ab 12 Uhr auf dem Platz an der Lieser. Das Warenangebot umfasst an elf Ständen von Osterdekorationen über saisonale Handarbeiten bis hin zu selbstgenähter Kinderkleidung ein passendes Sortiment für die anstehende frühlingshafte Jahreszeit.