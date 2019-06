Musikalisches Projekt : Wittlicher Instrumente für Paraguay

Tamara Köcher (vorne, hier mit Vater Elmar und in paraguayanischer Tracht) hat bereits eine Harfe aus dem südamerikanischen Land mit nach Deutschland gebracht. Jetzt will sie deutsche Instrumente dorthin mitnehmen. Foto: TV/Petra Willems

Hupperath Tamara Köcher fliegt am Mittwoch nach Südamerika. Mit im Gepäck: Hörner, Klarinetten und mehr, die ihr der MV Wengerohr gespendet hat.

() Paraguay, das ist für Tamara Köcher aus Hupperath eine zweite Heimat. Ab Sommer 2017 verbrachte sie dort ein freiwilliges soziales Jahr. Und am kommenden Mittwoch reist das musikaffine Mitglied der regional bekannten Theatergruppe Kö-Family wieder in das südamerikanische Land. Mit im Gepäck hat sie Instrumente aus Deutschland, genauer gesagt aus Wittlich-Wengerohr.

Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich direkt mit Tamara Köcher in Verbindung setzen per E-Mail an tamara@koefamily.de oder per Telefon 06571/1599740.