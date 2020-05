Wegen Bauarbeiten : Kalkturmstraße voll gesperrt

Wittlich In der Wittlicher Kalkturmstraße 51 bis 53 werden am Montag, 25. Mai, Betonfertigteile angeliefert und mit Hilfe eines Autokranes versetzt. Die Arbeiten beginnen um 6 Uhr und dauern voraussichtlich bis 18 Uhr an.