Religion : Kirchengemeinde feiert Taufe an der Lieser

Foto: Jürgen Melchior Foto: TV/Jürgen Melchior

Wittlich (red) Die Evangelische Kirchengemeinde Wittlich feierte ihr drittes Tauffest am Wasserspielplatz in und an der Lieser. Pfarrer Johannes Burgard begrüßte in diesem Jahr 13 Täuflinge mit ihren Paten und Familien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken