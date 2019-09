Konzert : Lyrik und Musik für den Frieden

Wittlich (red) Im Rahmen der Interkulturellen Woche lädt das Wittlicher St.-Elisabeth-Krankenhaus für Mittwoch, 25. September, zu einem Konzertabend unter dem Titel Lyrik und Musik für den Frieden ein. Es erklingen Gedichte und Texte des in Deutschland lebenden syrischen Lyrikers, Schriftstellers und Friedensaktivisten Omar Abouhamdan, abwechselnd mit Musik auf der Arabischen Laute (Oud) des aus dem Irak stammenden Komponisten Saif Al-Khayyat (Foto).

Das Konzert ist einer der Höhepunkte in der interkulturellen Woche, in deren Verlauf auch eine Bilderausstellung und spezielle Lyriktafeln in der Klinik für ein respektvolles und wertschätzendes Miteinander von Religionen und Kulturen werben. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr im großen Konferenzraum der Klinik. Der Eintritt ist frei. Foto: S. Al-Khayyat