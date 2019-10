Stadtfinanzen : Haushalt 2020 – Wittlicher können mitbestimmen

Wittlich () Zum fünften Mal bietet die Stadtverwaltung Wittlich ihren Einwohnern die Möglichkeit, bei der Aufstellung des Haushalts mitzuwirken. Am Mittwoch, 30. Oktober, ab 18 Uhr, können die Wittlicher im Sitzungszimmer der Stadtverwaltung, Schloßstraße 11, ihre Vorschläge einbringen und so wichtige Entscheidungen für die nächsten Jahre mitgestalten.

Die Entscheidungen über die Umsetzung der Vorschläge erfolgen im Stadtrat am 10. und 12. Dezember. Ideen für neue Investitionsschwerpunkte, Kritik und Anregungen, aber auch Sparvorschläge können in diesem Forum diskutiert und als Anregung für die dann anstehenden Haushaltsberatungen mit auf den Weg gebracht werden. Darüber hinaus steht der Haushaltsplanentwurf nach seiner Einbringung in den Stadtrat ab Montag, 28. Oktober, zur Einsichtnahme in der Verwaltung, Zimmer 117. Auch hier können Vorschläge zum Haushalt 2020 innerhalb einer Frist von 14 Tagen eingereicht werden.