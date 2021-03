Kochen statt Piercen : Wittlicher tritt gegen Fernsehkoch Henssler an

Wittlich/Speicher Pascal Rodermund aus Wittlich ist einer der Hobby-Köche, die im Fernsehen gegen Stefan Henssler kochen dürfen. Es ist das erste Mal, dass bei „Grill den Henssler“ auch Nicht-Prominente dabei sein dürfen.

Und er dürfte gut vorbereitet ins Rennen gehen. Hatte er doch in den vergangenen Monaten des Lockdowns viel Zeit fürs Kochen. Die Tattoostudios der „Bodycooperation“ in Speicher und Wittlich, wo er zusammen mit dem Kollegen Mirko Beek die Geschäfte führt, mussten geschlossen bleiben. „Gekocht hab’ ich zwar schon immer gerne“, sagt Rodermund: „Aber in den letzten Monaten hab’ ich das nochmal intensiviert.“ Was auch auf der Facebook-Seite des Wittlichers zu bestaunen ist. Dort lädt der Hobby-Koch seit einigen Wochen Fotos von den Gerichten hoch, die er so am Herd zaubert. Mal ist es Avocado-Feta-Salat mit Physalis, mal Lachs auf Fenchel mit Basilikum-Spaghetti.