Parkplätze : Am Kurfürstenplatz bröckelt das Pflaster

Am Kurfürstenplatz bröckelt das Pflaster

Das Pflaster am Parkplatz Kurfürstenstraße in Wittlich ist teilweise beschädigt, die Schäden müssen behoben werden, Foto: Petra Willems. Foto: TV/Petra Willems

Wittlich Der beliebte Parkplatz in der Oberstadt von Wittlich braucht teilweise einen neuen Belag, weil einige Steine bröckeln.

Der Zahn der Zeit und die zahlreichen Autos haben ihre Spuren hinterlassen: Auf dem Kurfürstenplatz in der Wittlicher Oberstadt hat sich eine Fahrbahn verschoben. Tiefe Rillen sind im Untergrund des bis zur Umsetzung des neuen Parkkonzepts der Säubrennerstadt (siehe Info) beliebtesten Parkplatzes zu sehen.

Dem soll und muss Abhilfe geschaffen werden aus Sicht der Stadt. Ursprünglich sollte der Bauausschuss bereits in der für den 17. März geplanten Sitzung des Bauausschusses das Thema diskutieren, wegen der Coronakrise wurde diese jedoch abgesetzt (Volksfreund vom 17. März). Derzeit sind die Kommunen dazu aufgefordert, nur dringend notwendige Entscheidungen per Eil­entscheidungen zu treffen. Nach Paragraf 48 der Gemeindeordnung kann dabei der Bürgermeister in Angelegenheiten, deren Erledigung nicht ohne Nachteil für die Gemeinde bis zu einer Sitzung des Gemeinderats oder des zuständigen Ausschusses aufgeschoben werden kann, gemeinsam mit den Beigeordneten anstelle des Gemeinderats oder des Ausschusses entscheiden.