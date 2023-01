Karneval : Was die Wittlicher Möhnen an diesem Weiberdonnerstag mit dem Bürgermeister vorhaben

Bei der Erstürmung des Rathauses geht es hoch her. Auch wenn sich Bürgermeister Joachim Rodenkirch wehrt, die Möhnen bekommen den Schlüssel trotzdem. Foto: Jutta Weisenfeld/privat

Die Wittlicher Möhnen sind gut in Form und freuen sich schon auf Weiberdonnerstag, der – wie gewohnt – stattfinden wird. Der Bürgermeister wird den Stadtschlüssel für einige Tage an die Möhnen abgeben müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christina Bents

Man merkt Obermöhne Jutta Weisenfeld die Vorfreude auf Fastnacht schon an. Obwohl sie schon seit 50 Jahren dabei ist, macht es ihr noch mächtig Spaß an Weiberdonnerstag ihre Möhnenkleidung, mit schwarzem Rock, Hut und Weste anzuziehen und zusammen mit ihren Möhnen den Stadtchefs von Wittlich den Schlüssel zum Rathaus für einige Tage abzunehmen. Vier Bürgermeister hat sie während ihrer Regentschaft schon erlebt, und soviel sie sich auch gewehrt haben, am Ende haben die Möhnen den Schlüssel bekommen.

Ins Rathaus geht es über die Feuertreppe

Bevor es aber mit der Eroberung des Rathauses losgeht, ist erst einmal Arbeit angesagt. Der Stand, der in diesem Jahr aus Kinderbeuern kommt, muss noch mal mit einem Lappen durchgewischt und eingeräumt werden. Dabei haben die zehn Wittlicher Möhnen kräftige Unterstützung von ihren Männern und dann geht es los. Mit mehreren Feuerwehrfrauen wird pünktlich um 11.11 Uhr das Rathaus über die Feuerwehrleiter in sechs Metern Höhe erstürmt. „Die Bürgermeister wehren sich natürlich, aber da haben sie keine Chance“, so die Obermöhne, die weiter erklärt: „zarte Worte sind in diesen Fällen nicht angebracht, da ist resolutes Vorgehen erforderlich“, das sie nach eigenen Angaben, durchaus an den Tag legen kann.

Nachdem der Schlüssel den Möhnen übergeben wurde, werden erst einmal Süßigkeiten für die Kinder aus dem Rathausfenster geworfen. Um den Durst der Möhnen kümmert sich der Stadtrat. Jutta Weisenfeld betont augenzwinkernd: „Der Stadtbürgermeister Joachim Rodenkirch sorgt höchstpersönlich dafür, dass mein Glas nicht leer wird.“ Wenn es dann gemeinsam auf den Marktplatz geht, ist neben der Möhnenrede auch ein Teil der Krawatte des Bürgermeisters fällig. Da gibt es allerdings Verbesserungspotential, denn „die Schere müsste dringend man geschärft werden“, wie Jutta Weisenfeld. „Es sind zwar keine Seidensticker-Krawatten dabei, aber dennoch das ein oder andere schöne Stück, dass bestimmt mal unter dem Weihnachtsbaum gelegen hat.“ Die abgeschnittenen Teile der Schlipse hat sie in den vergangenen Jahrzehnten aufgehoben.

Info Das Programm Um 10 Uhr geht es auf dem Marktplatz los. Dann beginnt die Livemusik auf der Bühne und man kann Essensbons am Rathausfenster kaufen. Um 11.11 Uhr folgt dann die Rathauserstürmung mit der Feuerwehrleiter. Anschließend geht es mit den Möhnen, den Ratsmitgliedern und dem Bürgermeister auf die Bühne, zur Möhnenrede und zum Feiern. Bis 15 Uhr ist Live-Musik auf dem Marktplatz.

Weiberdonnerstag macht jung

Einen Möhnenorden bekommen die Damen jedes Jahr vom Stadtbürgermeister. Foto: Jutta Weisenfeld/privat