Museum : Internationaler Museumstag in Wittlich

Wittlich (red) Der Internationale Museumstag findet am Sonntag, 19. Mai, von 14 bis 17 Uhr statt. Überall auf der Welt bieten an diesem Tag Museen Aktionen rund um ihre Sammlungen und Ausstellungen an. Besucher können am Aktionstag in Wittlich unter dem Motto „Museen – Zukunft lebendiger Traditionen“ die Städtische Galerie im Alten Rathaus mit der Dauerausstellung „Professor Georg Meistermann“, die Casa Tony M. – das Museum mit Werken des Malers, Cartoonisten, Filmemachers und Grafikers Tony Munzlinger mit der aktuellen Ausstellung „Segel, Wind und Wellen“, das Türmchen – Wittlicher HisTörchen als winziges Museum zur Wittlicher Stadt- und Befestigungsgeschichte sowie die Kultur- und Tagungsstätte Synagoge besuchen.

