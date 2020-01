Konzert : Musiker trotzen tapfer dem Regen

Wittlich (red) Eine tapfere Gemeinschaft, die so noch nicht geprüft wurde: Im strömenden Regen musizierten die Musiker der Spielgemeinschaft Blasorchester Wittlich/ Musikverein Bergweiler an Heiligabend auf dem Marktplatz in Wittlich bis bei „Stille Nacht“ ein Hagelschauer dem Konzert ein Ende bereitete. ⇥ Foto: Werner Pelm