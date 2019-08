Freizeit : Fünf Vereine, eine Fastnacht

Foto: TV/Holger Teusch

Wittlich Die Jecken in Wittlich wollen zusammenarbeiten: Am 23. November gibt es erstmals eine gemeinsame Veranstaltung. Auschlaggebend dafür war auch ein Jubiläum in der Stadt.

Die Idee ist Hermann Barzen, Vorsitzender des Wittlicher Karnevalvereins Schääl Saidt, in Bombogen gekommen. Bei den Feiern zu „50 Jahre Stadtteile“ im Juni dachte er sich beim Anblick des Mottos „Fünf Stadtteile – eine Stadt: „Warum machen wir nicht fünf Stadtteile – eine Stadt – eine Fastnacht?“

Gedacht, getan: Ende Juli trafen sich Vertreter der Vereine und beschlossen, enger zusammen zu rücken. „Das ist das Ergebnis von zwei Ende Juli kurzfristig anberaumten Gipfeltreffen binnen einer Woche mit den Vorsitzenden aller Karnevalsvereine der Stadt Wittlich und den Stadtteilen“, erzählt Barzen. Eines der Treffen fand an einem geschichtsträchtigen Tag statt: „Am 25. Juli, dem wärmsten Tag in Deutschland“, sagt Barzen und lacht.

Die Auftaktveranstaltung, „ein bunter Abend mit ein paar karnevalistischen Einlagen, aber keine Kappensitzung“, so Barzen, ist am Samstag, 23. November, im Jugendheim St. Bernhard in Wittlich, „unserem Wohnzimmer“ wie Hermann Barzen den Veranstaltungsort von Schääl Saidt und Narrenzunft nennt. „Dort haben wir einfach die nötige Logistik.“ Das Datum wählten die Karnevalisten, weil es in der Session liegt und weil der Termin nicht mit der Prinzenproklamation der Wengerohrer Karnevalsgemeinschaft am 16. November zusammenfallen soll.