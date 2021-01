Medizin : Neujahrsbaby mit biblischem Namen

Wittlich Die Coronapandemie tut der Geburtenzahl keinen Abbruch: 2020 freute sich die Wittlicher Geburtshilfe über die höchste Geburtenanzahl seit ihrem Bestehen.

So klein und schon berühmt: Der kleine Levi Winkler erblickte am 1. Januar 2021 um 20.08 Uhr in der Wittlicher Geburtshilfe als erstes Baby im neuen Jahr das Licht der Welt. Den gemeinsamen Fototermin mit seinen Eltern Anna Winkler und Matthias Zimmer aus Kesten, dem Chefarzt der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Mehmet Yigit und der Hebamme Jaqueline Röhl verschlief er ganz entspannt auf Papas Arm. Stellvertretend für das geburtshilfliche Team am Verbundkrankenhaus Bernkastel / Wittlich gratulierte der Chefarzt Mehmet Yigit den überglücklichen Eltern und wünschte ihnen alles Gute für die Zukunft. Mit insgesamt 1373 Geburten im Jahr 2020 freut sich die Wittlicher Geburtshilfe über die höchste Geburtenanzahl seit ihrem Bestehen. Der zum 1.12.2020 neu als Chefarzt berufene Mehmet Yigit ist stolz auf die großartige Leistung.