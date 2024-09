Weniger Spitze und Glitzer Endspurt zum Oktoberfest: Wo gibt es Trachten und was liegt im Trend?

Herbst ist Oktoberfestzeit. Auch in Wittlich und Umgebung heißt es in den Festzelten vielerorts wieder „O‘zapft is!“ Was darf da neben zünftiger Musik, guter Laune und der Maß auf keinen Fall fehlen? Natürlich die Trachten. Auch der Besuch des großen Bungert-Oktoberfests in Wittlich, das am 20. September startet, bietet für viele die passende Gelegenheit, ihre Trachten zu präsentieren. Und Dirndl und Lederhosen liegen mittlerweile voll im Trend.