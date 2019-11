Veranstaltung : Oktoberfest: Fulminanter Abschluss mit den Dorfrockern

WITTLICH Das 29. Bungert Oktoberfest ist zu Ende. Veranstalter Winfried Bungert und die Gäste ziehen eine positive Bilanz.

„Zum ersten Mal haben wir in diesem Jahr ein doppelstöckiges Festzelt aufgestellt. Das ist einmalig in der Region und setzt Maßstäbe“, so Bungert. Der VIP-Bereich im Obergeschoss habe sich bewährt. Von dort seien die Veranstaltungen bestens gut zu überblicken und gäben gleichzeitig die Möglichkeit, etwas zurückgezogener zu feiern. „Wir versuchen immer ein ausgewogenes Programm zu bieten.“ Mia Julia für das ganz junge Publikum, von Mickie Krause über Peter Wackel bis hin zu Jürgen Drews für Junggebliebene. Neben den „großen Namen“ gab es an den Sonntagen auch viele Auftritte einheimischer Vereine. „Wir haben dem Thema Blasmusik in diesem Jahr einen breiten Raum gegeben. Das hat das Programm sehr schön abgerundet und kam beim Publikum sehr gut ab“. Zum Sicherheitskonzeptsagt Bungert: „Das hat sich bewährt. An allen Veranstaltungstagen waren jeweils rund 50 Sicherheitsleute im Einsatz. Es war in diesem Jahr sehr friedlich“. Das Team setzte sich aus rund 200 Mitarbeitern zusammen. „Mit vielen arbeiten wir schon seit Jahren zusammen. Das hat sich gut eingespielt und bewährt,“ so Bungert. Thema Technik: Die Digitalisierung habe massiv Einzug gehalten mit Online-Ticketsystem direkt aufs Smartphone, elektronischerm Bonverkauf und bargeldlosen Zahlungsmitteln.