Polizei ist zufrieden 58.000 Besucher: So war das Wittlicher Oktoberfest

Feiern, Feiern, Feiern! Selbst nach 21 Tagen Partystimmung auf dem Wittlicher Oktoberfest zeigt Festwirt Winfried Bungert keine Spur von Müdigkeit. Die gute Laune hält an, denn die Besucherzahlen in diesem Jahr stimmen ihn mehr als zufrieden. Mit rund 58.000 Gästen habe man wieder an die Hochzahlen aus der Zeit vor der Coronapandemie anknüpfen können, berichtet er: „Darüber bin ich froh und glücklich.“ Im vorigen Jahr hatte das Volksfest in der Säubrennerstadt 50.000 Besucher gezählt.