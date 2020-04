Verkehr : Neues Konzept lässt Pendler umparken

Info

Das Kölner Planungsbüro VIA hat im vergangenen Jahr zum dritten Mal das Parkverhalten in der Wittlicher Innenstadt hinsichtlich ihrer Kapazitäten und Auslastung untersucht. Das Ergebnis: Es sind genügend Stellplätze da. Das würde sich auch nicht ändern, sollte auf einem Teil des Kurfürstenplatzes ein Hotel entstehen. Insgesamt gibt es den Ergebnissen der Untersuchung nach 2708 Stellplätze in der Innenstadt von Wittlich, 1587 Stellplätze in der Stadt sind öffentlich. Der am stärksten frequentierte Zeitraum lag während der Untersuchung zwischen 11 und 12 Uhr. In dieser Zeit wurden 620 Kurzzeitparker, 583 Fahrzeuge mit mittlerer Parkdauer, 573 Langzeitparker und 39 Dauerparker festgestellt. Somit blieben 893 Parkplätze frei. Der Auslastungsgrad lag in der am stärksten frequentierten Zeit bei knapp unter 75 Prozent. Am stärksten ausgelastet war der Kurfürstenplatz, wo 249 Stellplätze zur Verfügung stehen, von denen zwischen 11 und 12 Uhr 240 belegt waren. Den ganzen Tag über gesehen standen hier 1090 Fahrzeuge. Die Zahl der Langzeitparker hatte hier im Vergleich zu 2015 stark zugenommen, die der Kurzzeitparker abgenommen. Ebenfalls zugenommen hatte die Auslastung auf dem Parkplatz Zentrum (plus neun Prozent), abgenommen auf dem Parkdeck der Schlossgalerie (minus 16 Prozent).