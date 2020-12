Spende : Wittlicher Polizei spendet für die Rettungshundestaffel

Wittlich Die Polizeiinspektion Wittlich hat der Rettungshundestaffel Eifel-Mosel eine Spende übergeben. Tanja Teusch-Morscheid und ihre Kollegin Xenia Swertlowa waren zu diesem Zweck zu Besuch bei der Polizeiinspektion und hatten Moses mitgebracht, einen Labrador-Rüden.

Dieser nahm den Umschlag mit der Geldspende freudig in Empfang. Die Rettungshundestaffel BRH Eifel-Mosel hatte zu einer Spendenaktion aufgerufen, um ein neues Einsatzfahrzeug zu finanzieren. 60 Bedienstete der PI Wittlich beteiligten sich an der Aktion. Für die Polizei Wittlich war es selbstverständlich zu helfen, da sie regelmäßig von der Rettungshundestaffel bei der Suche nach vermissten Personen unterstützt werden. Die Rettungshundestaffel bekommt keine Unterstützung in finanzieller Hinsicht von öffentlichen Einrichtungen. Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig. Ihre Einsatzkleidung, Einsatzmittel und Hundeausrüstung bezahlen sie aus eigener Tasche. Für Ihren Einsatz erhalten sie keine Entlohnung. Somit sind sie auch für die Anschaffung eines Einsatzfahrzeuges auf Spenden angewiesen.