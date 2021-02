Blaulicht : Wittlicher Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung

Wegen verschiedener Sachbeschädigungen in Wittlich sucht die Polizei Zeugen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Die Polizei sucht Zeugen von mehreren Sachbeschädigungen.

Eine Türklingel, ein Weidezaun, eine Sandsteinfigur und eine Regentonne wurden von einem bisher noch unbekannten Täter am Samstag, 30. Januar, gegen 19 Uhr in Wittlich-Neuerburg in der Eichenstraße beschädigt.