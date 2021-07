TV-Umfrage : Wittlicher Saubraten: Schöne Tradition oder überholt?

Wittlich Regelmäßig erreichen die TV-Redaktion Schreiben von Tierschützern, die fordern, die Säubrennerkirmes und Wittlicher Tradition kritisch zu hinterfragen. Obwohl die Kirmes in diesem Jahr wegen der Pandemie erneut ausfällt, haben wir die Wittlicher mal mit den Forderungen der Tierschützer konfrontiert.

Der Tierschutzverein Xorga verfasste dazu jüngst einen offenen Brief, der auch die Lokalredaktion Wittlich erreichte. Die Tierschützer sehen durch die kulinarische Tradition der Säubrenner zum einen das Tierwohl gefährdet: „Bei näherer Betrachtung scheinen Tiere genauso individualisiert wie Menschen, deswegen spricht die Verhaltensbiologie mittlerweile von Tierpersönlichkeiten.“ Zum anderen sorgen sich die Tierschützer um die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Sie fürchten insbesondere, dass durch die Tötung der Tiere sowie die „Objektifizierung leidensfähiger Wesen und den Konsum ihrer Körper“, auch die Psyche insbesondere junger Kirmesbesucher Schaden nehmen könnte: „Wie wir uns gegenüber Tieren verhalten, so mögen wir uns ebenfalls gegenüber Menschen verhalten. Was wir als Kinder lernen, mit Tieren zu tun, mögen wir später mit Menschen tun.“ Die Tierschützer meinen, es sei dringend an der Zeit, „die Tradition der Säubrennerkirmes kritisch zu hinterfragen und neu zu überdenken zum Wohle der Kinder, beziehungsweise der Menschen und der Tiere und deren gemeinsamer Zukunft auf diesem Planeten.“ Ist die Tradition der Säubrennerkirmes, zu der die Röstung der Schweine über Feuer sowie der massenhafte Verzehr von Fleisch gehört, noch zeitgemäß? Sollte man den Kirmesbesuchern am Saubratenstand nicht zumindest eine vegetarische Alternative bieten? Oder sollte man an der Tradition der Säubrennerkirmes nicht rütteln? TV-Mitarbeiterin Leontien Heidemann hat die Wittlicher mit diesen – nicht ganz einfachen – Fragen konfrontiert.