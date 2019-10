Wittlich : Schulen informieren

Wittlich Die beiden Wittlicher Realschulen plus (Clara-Viebig Realschule plus und Kurfürst-Balduin-Realschule plus) laden am Donnerstag, 24. Oktober 2019, zu einem gemeinsamen Informationsabend ein. Die Schulleitungen informieren alle interessierten Eltern von Viertklässlern über die Angebote und Profile der beiden Realschulen plus in Wittlich sowie über das integrative und kooperative System.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken