Vitelliusbad : Übergabe der Unterschriftenlisten für den Erhalt des Freibads Ende August

Wittlich Die Initiative, die sich für den Erhalt des Wittlicher Freibads einsetzt und dafür Unterschriften sammelt, will die Listen Ende August an den Bürgermeister übergeben.

Bis zum 25. August sollen die Listen wieder an die Mitglieder des Initiativkreises zurückgegeben werden. Am Donnerstag, 29. August, übergeben diese die Unterschriftenslisten an Wittlichs Bürgermeister Joachim Rodenkirch.

Die Initiative möchte den Umbau des Wittlicher Hallen- und Freibads zu einem Kombibad verhindern. Sie wollen das Freibad in seiner jetzigen Form erhalten. In der dreijährigen Bauzeit, die für das Kmobibad vorgesehen sind, wären beide Bäder zwei Jahre lang komplett geschlossen. Ein Neubau ist nötig, weil das Hallenbad zu marode ist, um es mittelfristig weiter zu betreiben. Da die Landesregierung Zuschüsse nur dann in Aussicht stellt, wenn die Wasserfläche – und damit auch die Betriebskosten – in beiden Bädern zusammen verringert werden, hat der Stadtrat beschlossen, ein Kombibad zu errichten.