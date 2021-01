Pandemie : So wurde erneut ein Seniorenheim in Wittlich zum Corona-Hotspot

Eine Altenpflegerin in Schutzkleidung hält die Hand eines Bewohners. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Wittlich Wieder ein Altenheim und wieder in Wittlich. Mit dem Altenzentrum St. Wendelinus hat das neue Corona-Virus allen „Schutzmaßnahmen“ zum Trotz nun den Weg in das achte von insgesamt 17 Seniorenheimen des Landkreises gefunden.

37 Bewohner und zehn Mitarbeiter der Einrichtung haben sich infiziert (unsere Zeitung berichtete). Aktuell wird ein Bewohner im Krankenhaus behandelt. In der Einrichtung leben nach Kenntnis der Verwaltung insgesamt 110 Bewohner, 120 Mitarbeiter sind dort beschäftigt.

Massenausbruch: Auch wenn von St. Wendelinus zum Glück bislang noch kein Bewohner an Covid-19 gestorben ist, stellt sich die Frage: Wie konnte es überhaupt erneut zu einem Massenausbruch in einem Heim kommen? Erst im Dezember hatte die Landesregierung die Schutzmaßnahmen für Seniorenheime verschärft: Seitdem müssen Besucher FFP-2-Masken tragen und die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sollen einmal pro Woche auf Corona getestet werden.

Extra Die aktuellen Zahlen im Landkreis Am Mittwoch, 13. Januar, wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich bis zum Meldezeitpunkt 14 Uhr 13 neue Covid-Fälle bekannt. Die 7-Tages-Inzidenz des Landkreises sinkt damit von 90,7 auf 87,1 Fälle je 100 000 Einwohner. Am Mittwoch endete daneben die häusliche Isolierung für weitere elf Personen, sodass die Gesamtzahl der bislang aus der Quarantäne entlassenen Personen auf 1480 ansteigt. Unter Berücksichtigung der Zahl der insgesamt aus der Quarantäne entlassenen Personen sowie der 38 bislang Verstorbenen beläuft sich die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle auf 209 Personen. Im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich werden derzeit 19 Covid-Patienten stationär behandelt, davon drei Patienten intensivmedizinisch. Geimpft wurden im Landkreis Bernkastel-Wittlich bis einschließlich Dienstag, 12. Januar, insgesamt 1379 Personen. Seit Pandemiebeginn im Frühjahr zählt der Kreis insgesamt 1727 Infektionen. Weitere Infos und Karten gibt es unter www.dashboard.bernkastel-wittlich.de

Doch im Kampf gegen das neue Corona-Virus sind diese „Schutzmaßnahmen“ scheinbar stumpfe, wirkungslose Waffen. Ansonsten lässt sich nicht erklären, wie es im ganzen Land weiterhin zu Massenausbrüchen in Seniorenheimen wie in Konz (Kreis Trier-Saarburg), Körperich (Eifelkreis Bitburg-Prüm) und auch wieder in Wittlich kommen kann.

Rückblick: Zurück zum Anfang: „Der erste labortechnisch bestätigte Covid-19 Fall trat am 2. Januar auf“, erklärt die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich zum Infektionsgeschehen im Altenzentrum St. Wendelinus auf Anfrage unserer Zeitung. Die Verwaltung schildert die Ausbreitung des Virus in der Senioreneinrichtung wie folgt: „Nach Bekanntwerden des Indexfalls wurden umfangreiche Testreihen angestoßen. So erfolgten Testungen von allen Bewohnern und Mitarbeitern der betroffenen Station per PCR. Zudem wurden die Mitarbeiter und Bewohner der Station engmaschig, teils täglich, mit PCR-Labortests getestet.“ Alle anderen Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung seien regelmäßig per Schnelltest getestet worden.

Bei einer Begehung der Einrichtung durch das Gesundheitsamt am 5. Januar seien dort „Corona-Bereiche“ ausgewiesen worden. Nachdem am 6. Januar in einem weiteren Wohnbereich ein Schnelltest positiv ausgefallen sei, habe man die betroffene Bewohnerin umgehend verlegt. Zugleich seien umfangreiche Testungen von allen Bewohnern und Mitarbeitern der betroffenen Station per PCR-Labortest durchgeführt worden. „Mitarbeiter und Bewohner der Station wurden ebenfalls engmaschig, teils täglich, getestet.“

Wie konnte sich das Virus im Heim zunehmend verbreiten, wenn seit Bekanntwerden der ersten Infektion doch Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ergriffen wurden? „Zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens des ersten Falls habe der Eintrag des Virus in die Einrichtung bereits stattgefunden, sodass weitere Fälle zu erwarten waren“, erklärt die Verwaltung. „Die getroffenen Maßnahmen können demnach lediglich die Weiterverbreitung des Virus eindämmen.“ Es könne auch nicht zwingend davon ausgegangen werden, so die Verwaltung, dass alle Infektionen vom ersten bekannten Fall ausgingen. So könnten auch mehrere Einträge durch Besucher und Kontakte möglich sein.

Wie geht es in St. Wendelinus jetzt weiter? Wäre nicht ein Strategiewechsel ratsam, um weitere Infektionen zu verhindern? „An den ausgewiesenen Bereichen und dem umfangreichen Testkonzept wird bis auf Weiteres festgehalten“, erklärt die Kreisverwaltung. Die Wohnbereiche seien für sich betrachtet geschlossene Bereiche. „Zudem wurde die Einrichtung am 6. Januar für Besucher, Therapien und Neuaufnahmen geschlossen.“