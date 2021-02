Soziales : Wittlicher St. Josefs-Bruderschaft spendet für den Klinikclown

Wittlicher St. Josefsbruderschaft spendet für den Klinikclown Foto: TV/Sabine Zimmer

Wittlich (red) Mit einer Spende in Höhe von 400 Euro unterstützt die St. Josefs-Bruderschaft aus Wittlich die Auftritte des Klinikclowns in der Kinderstation am Verbundkrankenhaus Wittlich. Die seit 1845 bestehende St. Josefs-Bruderschaft ist eine kirchliche Gemeinschaft Wittlicher Bürger, die sich unter dem Schutz und im Sinne des heiligen Josef um hilfsbedürftige Menschen in Notlagen kümmern.

