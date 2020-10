Corornaleugner : Stadtrat stellt sich gegen Virusleugner

Foto: TV/Björn Pazen

Wittlich/Altrich Die Zahl der Gegendemonstranten, die sich in Wittlich den Corona-Rebellen entgegenstellen, wird am Sonntag höher sein. Der Stadtrat will geschlossen auf die Straße gehen.

Und sonntäglich grüßen die Corona-Rebellen: Jedes Wochenende – bis auf wenige Ausnahmen – treffen sich am Platz an der Lieser in Wittlich mittlerweile Demotouristen aus nah und fern, um gegen die Coronaregeln zu protestieren (unsere Zeitung berichtete).

Die rund 20 Personen starke Gruppierung fühlt sich in Wittlich mittlerweile heimelig und bezeichnet den Platz an der Lieser gar schon als „ihr Wohnzimmer“. Dass sie bei ihren Zusammenkünften mit Musik und langen Reden, die über Lautsprecheranlagen gehalten werden, die Sonntagsruhe der Anwohner sowie auch das Kaffee- und Kuchengeschäft der Gastronomen massiv stören (unsere Zeitung berichtete mehrfach), scheint die Demonstranten dabei nicht zu interessieren.

Wichtig ist den Corona-Rebellen dagegen, jeden Sonntagnachmittag in Wittlich kundzutun, dass es gar keine Pandemie gebe. Kontakte reduzieren, Abstand halten und Maske tragen, das alles ist für sie reiner „Quatsch“.

Sie lehnen nicht nur jegliche staatliche Maßnahme gegen die Ausbreitung des neuen Coronavirus ab. Für die Corona-Rebellen ist die Viruspandemie gar eine Weltverschwörung.

So erklärte es ein Corona-Rebell, der allsonntäglich auch in Wittlich das Mikrofon ergreift, bei einer Demo in Konstanz am Bodensee. Als er vom ZDF gefilmt wurde, verriet der Mann mit den langen grauen Haaren und Vollbart dem bundesdeutschen Fernsehpublikum: „Hinter dem Betrug stecken die sogenannten 400 Familien. Das sind die Menschen, denen die internationalen Konzerne gehören und die gerade praktisch im Endzustand des Monopolismus angelangt sind und uns in ein neues Mittelalter befördern wollen. Die wollen uns weltweit entrechten und verelenden. Die stecken dahinter.“

Dass beinahe alle Länder der Welt mit harten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus ankämpfen, täglich weltweit Tausende Menschen an der Erkrankung sterben und Mediziner allein die Kontakt­reduzierungen und Abstand als die einzig wirksamen Eindämmungsmaßnahmen erachten, das wollen die Virus-Leugner nicht glauben.

Sie wähnen sich im Besitz der Wahrheit und versuchen seit Monaten in Wittlich eine Revolution zu starten: Bislang aber erfolglos, denn die Teilnehmerzahl ihrer Kundgebung sinkt kontinuierlich, wohingegen die Zahl der Gegendemonstranten zunimmt.

Und an diesem Sonntag, 25. Oktober, werden es noch zahlreiche Gegendemonstranten mehr sein.

Der Wittlicher Stadtrat Nachdem die Stadtratsmitglieder bereits eine gemeinsame Resolution gegen die Coronarebellen unterzeichnet hatten (unsere Zeitung berichtete), wollen sie nun auf die Straße gehen, „um den Virusleugnern dort zu begegnen und um damit ihre Solidarität mit den Wittlicher Bürgern zu zeigen“, erklärt Pressesprecher Rainer Stöckicht. Der Stadtrat wolle da mit seinem geschlossenen Auftritt ein Zeichen setzen, wenn auch klar ist, dass aufgrund der Herbstferien nicht alle Ratsmitglieder vor Ort sein werden.

Bürgermeister Joachim Rodenkirch persönlich hat die Gegendemo beim Kreisordnungsamt angemeldet. Man werde um 15 Uhr, also zeitgleich mit den Corona-Rebellen, starten. Stöckicht: „Wir wären froh, wenn wir dort gar keine Demos hätten. Für die Bewohner ist das schon eine massive Störung der Sonntagsruhe.“

Aber vielleicht lassen sich die Corona-Rebellen ja vom Wittlicher Stadtrat beeindrucken und aus der Säubrennerstadt verscheuchen? Den Gegendemonstranten, die sich dort bereits seit Monaten jeden Sonntag versammeln, ist das bislang nicht gelungen.

Aber wer kann schon sicher sagen, dass die Corona-Rebellen die Aufmerksamkeit, die sie mit ihren kruden Theorien erregen, und die Gegendemonstranten, die sie anlocken, nicht sogar genießen? Es gibt wohl noch reichlich Gelegenheit, das herauszufinden: Die Anführerin der Corona-Rebellen, Marina Peil-Wendling aus Altrich, hat die allsonntägliche Demo bis zum Jahr 2023 angemeldet.