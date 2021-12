Bauprojekt : Wittlicher Stadtrat stimmt umstrittenem Bauprojekt zu

Wittlich Das Bauprojekt in der Wittlicher Friedrichstraße ist eines der ambitioniertesten Wohnungsbauprojekte der Stadt. Der Stadtrat hat nun einer entsprechenden Änderung des Bebauungsplans zugestimmt. Jedoch alles andere als einstimmig.

Einer der letzten freien Flecken in der Wittlicher Innenstadt könnte sich in den nächsten Jahren füllen. Die Rede ist vom Areal am Kreisel Friedrichstraße/Burgstraße auf dem in Zukunft eine vier-geschossige Wohnanlage mit bis zu 25 Wohnungen und Tiefgarage geplant ist. Sehr zum Ärger vieler Anwohner, die durch die Dimensionen des Projekts massive Einschränkungen in ihrer Wohnqualität befürchten (wir berichteten). Der Wittlicher Stadtrat hat am Dienstag, 14. Dezember, einer Änderung des Bebauungsplans zugestimmt und dem großen Wohnbauprojekt damit seine Zustimmung erteilt. Nach einer langen Diskussion fiel die Entscheidung mit 18 Ja-Stimmen, acht Nein-Stimmen und vier Enthaltungen nicht einstimmig aus.