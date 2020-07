Wirtschaft : Wittlicher Stadtrat vertagt Oetker-Bauvorhaben

Zum Gebäudeensemble des Dr.-Oetker-Werks in Wittlich Wengerohr soll sich nach Planung des Lebensmitelherstellers noch ein knapp 50 Meter hohes Kühllager gesellen. Dieser Baukörper würde den Bestand sowie sämtliche Gebäude in Wittlich in den Schatten stellen. Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich-Wengerohr Pläne für knapp 50 Meter hohes Hochregallager: Um die Wengerohrer nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen, will sich der Wittlicher Rat erst im September mit dem Thema beschäftigen. Bürger sagen im TV ihre Meinung zum Projekt.

Höher als der Kirchturm von St. Markus und weithin sichtbar: Wittlichs größter Arbeitgeber, der Lebensmittelproduzent Dr. Oetker, möchte an seinem Standort in Wengerohr ein 47 Meter hohes Hochregallager bauen, das der Kühlung dienen soll (unsere Zeitung berichtete). Doch der Wittlicher Stadtrat hat beim Bebaungsplanverfahren nun das Tempo rausgenommen. Auf der jüngsten Sitzung des Gremiums im Eventum stimmte die Mehrheit für einen Antrag aus den Reihen der Grünen- und FWG-Fraktion, das Thema von der Tagesordnung abzusetzen. Die zur Umsetzung des Bauvorhabens notwendige Änderung des Bebauungsplans schien der Mehrheit der Ratsmitglieder dann doch zu erheblich, als dass man sie im Schnelldurchgang erledigen sollte. Mit dieser Entscheidung des Stadtrates bekommen die Wengerohrer bis zur nächsten Ratssitzung im September Zeit, sich mit dem großen Bauvorhaben vor ihrer Haustür auseinanderzusetzen.

Der TV hat sich an einem Julinachmittag im Ort umgehört und die Wengerohrer gefragt, was sie von dem geplanten Megabauprojekt vor ihrer Haustüre halten. Das sind die Antworten:

„Es stört mich nicht. Ich bin vor kurzem erst hier in die Nähe vom Bahnhof gezogen. Man sieht es jetzt schon und stören tut mich das nicht“, sagt eine 23-jährige Wengerohrerin, die in der Bäckerei Petry Besorgungen macht.

Eine 69-jährige Bewohnerin des Stadtteils, die in ihrem Vorgarten arbeitet, aber ihren Namen ebenfalls für sich behalten möchte, sagt: „Ich habe 31 Jahre bei Dr. Oetker gearbeitet. Das neue Gebäude stört mich absolut nicht. Es bringt neue Arbeitsplätze und da muss man sowas halt in Kauf nehmen. Früher, als hier noch nicht so viel stand, haben sich die Leute auch schon beschwert. Und jetzt hört man nichts mehr von denen. Dr. Oetker ist ein guter Arbeitgeber. Mein Mann arbeitet heute noch da.“

Eine weitere anonyme Anwohnerin (54) meint: „Es stört gar nicht. Meine Söhne haben da gearbeitet und wir fühlen uns mit dem Unternehmen deshalb verbunden. Dr. Oetker ist ein guter Arbeitgeber. Das Gebäude wird zwar riesig, aber stören wird es nicht.“

So sieht es auch eine weitere Wengerohrerin (59), die am Nachmittag im Stadtteil anzutreffen ist: „Nein, ein weiteres Hochregallager stört nicht. Es ist praktisch für die jungen Leute, die dort Arbeit finden, und so nur einen kurzen Weg haben. Es ist gut wenn Arbeit da ist.“

Der 71-jährige Wengerohrer Peter Kappes, der seinen Namen gerne in der Zeitung liest, sieht das Bauvorhaben kritisch: „Die Wohnqualität hat in den letzten Jahren hier in Wengerohr stark abgenommen. Früher haben wir hier mit nur knapp 800 Leuten gewohnt, aber jetzt ist mir das alles einfach viel zu viel. Die Luftqualität ist auch viel schlechter geworden in den letzten zehn Jahren, aufgrund der Dr. Oetker Straßen, weil die ganzen Lastwagen durchfahren.“ Der Verkehr im Stadtteil sei mittlerweile unzumutbar, sagt der 71-Jährige. „Das neue Gebäude ist doch Wahnsinn. Meine Frau und ich haben ein Leben lang gearbeitet“, sagt der Rentner, „und wollen jetzt hier unsere Freizeit genießen. Aber die Wohnqualität ist jetzt auf Deutsch gesagt dahin.“

Die Pläne für das Hochregallager kommen also nicht bei allen Wengerohrern gut an. „Mal abgesehen davon, dass die Bewohner von Wengerohr als Letzte über den Bau unterrichtet werden, ist es ungeheuerlich, dass ein Turm in solch einer Höhe gebaut werden soll“, sagt die Wengerohrerin Edeltrud Berens. Dr. Oetker sei zwar der größte Arbeitgeber im Wittlicher Tal, aber ein Turm in dieser Höhe, das sei für sie ein absolutes Tabu. Berens: „Reicht es denn nicht aus, dass ein mehr als 30 Meter hoher Sendemast ohne Vorwarnung gebaut wurde? Wird den Wengerohrern jetzt auch noch ein fast 50 Meter hoher Kühlturm vor die Nase gesetzt? Es darf so nicht weitergehen in Wengerohr“, meint die Anwohnerin.

Wie es bezüglich Dr. Oetker in Wengerohr weitergehen sollte, damit wird sich am Mittwoch, 12. August, ab 18 Uhr der Ortsgemeinderat im Bürgerhaus auf seiner öffentlichen Sitzung befassen. Man darf auf eine kontroverse Diskussion, der sicher auch viele Bürger des Stadtteils beiwohnen werden, gespannt sein.

Ortsvorsteher Joachim Platz begrüßt die Entscheidung des Wittlicher Stadtrates, das Thema Hochragallager in den September zu vertagen. „Damit wird Rücksicht auf die Wengerohrer genommen“, sagt Platz.“

Das Dr.-Oetker-Werk in Wittlich aus einer anderen Perspektive betrachtet und halb hinter Bäumen verborgen. Foto: TV/Christian Moeris