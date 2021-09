Soziales : Durch Pfand-Spenden: Neue Tiefkühltruhen für die Wittlicher Tafel

Wittlich Mithilfe des Lidl-Pfandprojekts war die Anschaffung für die Wittlicher Tafel möglich.

(red) Den Pfand kassieren oder spenden? Viele Lidl-Kunden haben sich in den vergangeen Wochen laut Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück wohl für die zweite Option entschieden und sich an dem Pfandprojekt der Supermarktkette beteiligt.

Wer an die Tafel Wittlich spenden möchte, kann dies mit Verwendungszweck „Wittlicher Tafel“ an folgende Konten tun.

An: Sparkasse Mittelmosel,

IBAN: DE43 3706 0193 3000 6661 21,

BIC: MALADE51BKS

Und an: VVR-Bank Wittlich,

IBAN: DE69 5876 0954 0100 0502 00,

BIC: GENODED1WTL