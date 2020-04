Benefiz : Wittlicher Tafel öffnet wieder

Wittlich (red) Gute Nachrichten nach der vorübergehenden Sxchließung während der Coronakrise: Die Wittlicher Tafel startet mit einem Notbetrieb und richtet Sonderausgaben ein.

Der Tafel steht demnach eine kleine Zahl an Ehrenamtlichen zur Verfügung, die unter besonderen Hygienevorschriften bereit sind, den Tafelbetrieb in abgewandelter Form wieder aufzunehmen. In welchem Umfang die Sonderausgaben erfolgen können, ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Kapazitäten an Helfern und Lebensmitteln.