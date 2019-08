Soziales : Wittlicher Tafel sucht Helfer

Wittlich Die Wittlicher Tafel sucht immer noch helfende Hände zum Einsammeln der Lebensmittel in den Einkaufsmärkten und zur Unterstützung mittwochs im Tafelladen. Interessenten sollten sich telefonisch melden oder einfach mittwochs vormittags in der Sternbergstraße 2a in Wittlich vorbeikommen und sich die Arbeit vor Ort anschauen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken