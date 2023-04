Wie in alten Zeiten Neuer Besitzer, alte Namen – Überbrot und Petry’s in Wittlich bleiben

Zusammensitzen und gemütlich einen Kaffee trinken: Das war in der ehemaligen Filiale der Bäckerei Petry im Klausener Weg in Wittlich seit Jahren nicht mehr möglich. Während Corona musste der Café-Bereich geschlossen werden, danach verhinderte der Personalmangel eine Neueröffnung. Diese zwei Faktoren waren auch wichtige Gründe für den Insolvenzantrag der Veldenzer Bäckerei Petry im Januar. Umso überraschter dürften einige über die „Café geöffnet“-Schilder sein, die seit wenigen Tagen vor der Filiale stehen. Das Angebot wird bereits genutzt – wenn auch noch zaghaft. Am Vormittag der Neueröffnung sitzen zwei Frauen im „Petry‘s“ und trinken ihren Kaffee, während sie sich leise unterhalten.